На Западе Украины зафиксировали вспышку коронавируса. Хуже всего ситуация в Ивано-Франковске с начала пандемии. Больше недели там фиксируют рекордное количество новых случаев COVID-19.

Количество госпитализированных в Ивано-Франковске за неделю составило 1 430 человек. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения в Ивано-Франковской области Владимир Дьюмбак.

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Ситуация в Ивано-Франковске

Он отметил, что за февраль 2021 года регистрировали в 4 раза больше больных ежедневно, чем в предыдущие месяцы. Ежедневно бригадами направляется на стационарное лечение от 80 до 120 пациентов. Загруженность больниц выросла с 33% до 77%.

Новые правила госпитализации

Следовательно, в области вводят "новые маршруты" для пациентов. Теперь экстренная помощь будет везти их не в ближайшую больницу, а туда, где смогут спасти жизнь. Для этого развернули первый мобильный госпиталь для больных коронавирусом.

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Также разворачивают дополнительные места в районных больницах. К концу недели должны открыть 600. Помочь уже согласились во Львове – там предоставят 200 коек для больных франковчан.

Помощь от Львова

По словам мэра Львова Андрея Садового, госпиталь в Винниках, что возле Львова, уже принял первых больных.

100 больных готовы принять наши коммунальные больницы, еще 10 больных готовы принимать областные больницы. В принципе, сколько надо, столько и примем в пределах той квоты,

– отметил мэр.

Хватает ли медиков

Терапевты за день принимают до 40 пациентов, большинство из них – с коронавирусом, а также консультируют пациентов по телефону круглосуточно.

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Оказывая помощь пациентам, болеют и сами врачи. Поэтому те, кто остается на смене работают за себя и за тех коллег, которые становятся их пациентами. Медики рассказывают, что ресурс уже истощается, несмотря на трехступенчатую заменяемость врачей.

Карантин на Прикарпатье

С понедельника, 22 февраля, на Прикарпатье внедряют жесткий карантин. Область переходит в режим красной зоны, в частности будут действовать определенные карантинные ограничения.

Все заведения питания будут работать только на вынос.

Закроют кинотеатры, театры и ночные клубы.

Под запретом все массовые мероприятия.

Зато начальную школу и детсады пока не будут закрывать. Усиленный карантин в области продлится как минимум до 28 февраля.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала