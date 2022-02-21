Респираторные вирусы могут вызвать болезнь Альцгеймера

В ходе доклинических экспериментов обнаружилось, что вирусы могут быстро перемещаться из носогорла в мозг, провоцируя характерные для нейродегенерации симптомы.

Результаты еще раз подтвердили вирусную природу болезни Альцгеймера. Исследования проводились учёными из Австралии.

К теме Беременность после 30: какие существуют риски и как подготовиться к зачатию и родам

Они обнаружили доказательства того, что живущие в носу бактерии могут проникать в мозг через нервные окончания дыхательных путей, вызывая каскад характерных для болезни Альцгеймера событий.

Ранее ученые уже показали, что несколько разных видов бактерий могут в течение 24 часов проникать в центральную нервную систему через периферические нервы, проходящие между носовой полостью и мозгом. Теперь ученые продемонстрировали механизм этого процесса.

Результаты эксперимента

В ходе экспериментов с возбудителем пневмонии бактерией C. Pneumoniae на моделях мышей ученые отследили путь инфицирования.

Оказалось, что C. Pneumoniae в течение 72 часов после попадания в носовые пути инфицирует обонятельный и тройничный нервы, затем обонятельную луковицу, а затем попадает в мозг.

Самое важное, что после попадания в центральную нервную систему бактерии вызвали несколько изменений, характерных для болезни Альцгеймера. К примеру, уже через несколько дней в мозгу начали накапливаться отложения белка бета-амилоида, а через несколько недель наблюдалась дисфункция генных путей, ассоциированных с болезнью.

Результаты показали новые доказательства в пользу того, что болезнь Альцгеймера сначала вызывается вирусами и бактериями.

В настоящее время наиболее распространенным фактором риска считается вирус герпеса, однако дисбаланс бактерий в полости рта может быть предиктором заболевания.