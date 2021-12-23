Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Дело в том, что страны могут столкнуться с неравномерным распределением препаратов.

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Проблема ревакцинации

Он объяснил, что более богатые страны будут использовать больше доз вакцины. В то же время бедные государства столкнутся с их дефицитом.

Программы ревакцинации, скорее всего, продлят пандемию, а не положат ей конец, перенаправив поставки (вакцин – 24 канал) в страны, в которых доля вакцинированного населения и так уж высока, предоставляя вирусу больше возможностей для распространения и мутации.

– заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ также отметил, что подавляющее большинство случаев госпитализации и смерти от коронавируса приходится на непривитых людей, а не на тех, кто вакцинировался двумя дозами без бустеров.

"Ни одна страна не сможет выбраться из пандемии благодаря бустерам", – сказал он.

Внимание! Эксперты в области глобального здравоохранения также отмечают, что появление нового штамма "Омикрона" связано с тем, что разные страны мира имеют неравный доступ к вакцинам.

Вакцинация в мире

Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия может закончиться уже в 2021 только при условии, что все страны смогут вакцинировать 70% населения.

Также глава организации призвал ввести мораторий на ревакцинацию здоровых взрослых людей до конца года, чтобы бороться с неравным распределением вакцин.

Справка. По данным ВОЗ, во всем мире уже около 20% доз вакцин COVID-19 ежедневно используются для ревакцинации

В числе лидеров по количеству введенных бустерных доз вакцин от коронавируса на 100 человек, в частности:

Исландия,

Чили,

Израиль,

Великобритания,

Уругвай.

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