Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Дело в том, что страны могут столкнуться с неравномерным распределением препаратов.
Внимание Жить в гармонии и покое: практические советы, как перестать себя накручивать
Проблема ревакцинации
Он объяснил, что более богатые страны будут использовать больше доз вакцины. В то же время бедные государства столкнутся с их дефицитом.
Программы ревакцинации, скорее всего, продлят пандемию, а не положат ей конец, перенаправив поставки (вакцин – 24 канал) в страны, в которых доля вакцинированного населения и так уж высока, предоставляя вирусу больше возможностей для распространения и мутации.
– заявил Гебреисус.
Глава ВОЗ также отметил, что подавляющее большинство случаев госпитализации и смерти от коронавируса приходится на непривитых людей, а не на тех, кто вакцинировался двумя дозами без бустеров.
"Ни одна страна не сможет выбраться из пандемии благодаря бустерам", – сказал он.
Вакцинация в мире
Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия может закончиться уже в 2021 только при условии, что все страны смогут вакцинировать 70% населения.
Также глава организации призвал ввести мораторий на ревакцинацию здоровых взрослых людей до конца года, чтобы бороться с неравным распределением вакцин.
В числе лидеров по количеству введенных бустерных доз вакцин от коронавируса на 100 человек, в частности:
- Исландия,
- Чили,
- Израиль,
- Великобритания,
- Уругвай.
Третьи дозы в Украине
- Ранее дополнительную дозу вакцины в Минздраве рекомендовали для людей, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, тем, у кого могла не сформироваться надлежащая иммунная защита. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.
- К тому же, Минздрав объявил о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.
- Виктор Ляшко также неоднократно заявлял, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины, как технически, так и по количеству вакцин.
- Также в Минздраве предположили, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине.
- Ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через 9 месяцев после завершения основного курса вакцинации.