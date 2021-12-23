Ревакцинация 3 и 4 дозами усугубит пандемию, а не остановит ее, – ВОЗ

23 декабря 2021 , 18:52
Читати новину українською

Источник:

CNBC

Решение стран проводить общую ревакцинацию населения от коронавируса (т.е. вводить третью или четвертую дозы) может продлить пандемию, а не приблизить ее к завершению.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Дело в том, что страны могут столкнуться с неравномерным распределением препаратов.

Внимание Жить в гармонии и покое: практические советы, как перестать себя накручивать

Проблема ревакцинации

Он объяснил, что более богатые страны будут использовать больше доз вакцины. В то же время бедные государства столкнутся с их дефицитом.

Программы ревакцинации, скорее всего, продлят пандемию, а не положат ей конец, перенаправив поставки (вакцин – 24 канал) в страны, в которых доля вакцинированного населения и так уж высока, предоставляя вирусу больше возможностей для распространения и мутации.
– заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ также отметил, что подавляющее большинство случаев госпитализации и смерти от коронавируса приходится на непривитых людей, а не на тех, кто вакцинировался двумя дозами без бустеров.

"Ни одна страна не сможет выбраться из пандемии благодаря бустерам", – сказал он.

Внимание! Эксперты в области глобального здравоохранения также отмечают, что появление нового штамма "Омикрона" связано с тем, что разные страны мира имеют неравный доступ к вакцинам.

Вакцинация в мире

Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия может закончиться уже в 2021 только при условии, что все страны смогут вакцинировать 70% населения.

Также глава организации призвал ввести мораторий на ревакцинацию здоровых взрослых людей до конца года, чтобы бороться с неравным распределением вакцин.

Справка. По данным ВОЗ, во всем мире уже около 20% доз вакцин COVID-19 ежедневно используются для ревакцинации

В числе лидеров по количеству введенных бустерных доз вакцин от коронавируса на 100 человек, в частности:

  • Исландия,
  • Чили,
  • Израиль,
  • Великобритания,
  • Уругвай.

Третьи дозы в Украине

Автор: Аліна Оліховська