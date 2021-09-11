Сообщают, что защита от заболевания работает, как минимум, для лиц старше 60. А данные о том, как она повышает защищенность младших, появятся позже.

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Дело в том, что они попадают в больницы из-за COVID-19 реже, чем пожилые. Поэтому на накопление и обработку статистики требуется дополнительное время.

Повторная вакцинация в Израиле

В Израиле ревакцинировали почти 3 миллиона человек с начала августа 2021 года. По состоянию на 11 сентября – это 31,44% всего населения страны. Там же появились первые данные о том, как повторные прививки влияют на шансы попасть в больницу с болезнью. Оказалось, что разрыв между вакцинированными заново и просто привитыми крайне значителен, а по сравнению с непривитыми – просто огромен.

Внимание. Говорят, что причина в том, что уровень антител от вакцинации через полгода критически падает. И без ее бустерной дозы защита от тяжелого течения болезни становится слишком низкой.

Что выяснили израильские ученые

Так, 2,76 миллиона заново привитых израильтян дали стране уникальную, самую большую в мире выборку. Поэтому удалось оценить, насколько дополнительная прививка через полгода после первой усиливает иммунитет для лиц старше 60 лет.

Оказалось, что вероятность попасть на больничную койку для ревакцинированных ниже, чем для просто вакцинированных в 7,67 раза. Для непривитого человека она выше в 4,18 раза.

Иными словами, разрыв в защите между привитым повторно и просто вакцинированным даже сильнее, чем между вакцинированным и тем, кто не сделал прививку вообще. А разрыв в риске госпитализации у непривитых и ревакцинированных достигает десятков раз,

– отметили ученые.

Что думают о ревакцинации другие специалисты