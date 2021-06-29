Когда нужна третья доза пока неизвестно

Глава Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард отметил, что пока неизвестно, будет ли нужна людям ревакцинация уже осенью, но исследование показало, что она точно будет эффективной.

К теме Большинство вакцин вчера использовали для второй прививки: динамика вакцинации в Украине

Результаты исследования: третья доза улучшила показатель уровня антител и способность Т-клеток организма бороться с коронавирусом.

Предварительно ученые уже установили, что две дозы вакцины AstraZeneca обеспечивают мощную защиту организма от госпитализации и смертей от коронавируса, в том числе и штаммов Альфа и Дельта.

Теперь же исследование продемонстрировало, что антитела к коронавирусу после вакцинации AstraZeneca присутствуют в организме по меньшей мере год после введения первой дозы.

Среди результатов есть и такие, когда введение второй дозы вакцины через 45 недель после введения первой приводит к более сильному иммунному ответу.

Чтобы продолжить защиту вакцины, нужна одна доза

Согласно имеющимся данным, две дозы вакцины на 90% защищают от госпитализации и смертей от коронавируса. Исследование не показало, повысит ли третья доза этот показатель на несколько процентов.

Но она точно может оказать усилительный эффект для организма, если иммунная защита начнет снижаться.