Революция в выявлении туберкулеза: в Украине появилось инновационное оборудование

В Украине теперь будут использовать инновационную методику для выявления антибиотикорезистентного туберкулеза. Теперь диагностика будет длиться почти в 500 раз быстрее.

Украина получила новое оборудование

500 картриджей Xpert MTB/XDR для обнаружения ДНК микобактерий туберкулеза с широкой медикаментозной резистентностью поступили в декабре 2021 года в рамках реализации гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Диагностика выполняется на обновленных, оснащенных 10-цветными модулями системах GeneXpert.

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С января 2022 года в Украине будут почти в 500 раз быстрее диагностировать устойчивый к лекарству туберкулез,

– говорится в сообщении.

Как работает новая диагностика

Срок получения результатов тестирования на медикаментозную чувствительность к противотуберкулезным препаратам сократится с 30 дней до 90 минут.

Инновационное тестирование представляет собой диагностический тест in vitro (проводится вне живого организма), в котором используется полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени.

В ЦОС проинформировали, что уже проведена апробация нового метода диагностики туберкулеза, расчет годовой потребности в картриджах Xpert MTB/XDR, которые внесены в номенклатуру для закупки за счет госбюджета, и 10-канальных системах GeneXpert.

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Кроме того, в ЦОС обновили алгоритм диагностики туберкулеза, где предусмотрено использование генотипного тестирования медикаментозной чувствительности с использованием картриджей XDR.

Мультирезистентный туберкулез – что это? Мультирезистентный туберкулез – это самая тяжелая форма туберкулеза. Ее лечение длиннее и дороже, и менее эффективно. Эта форма заболевания устойчива к как минимум двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам (изониазиду и рифампицину).

Напомним, с 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года.

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