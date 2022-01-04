Революция в выявлении туберкулеза: в Украине появилось инновационное оборудование
Источник:ЦГЗ
В Украине теперь будут использовать инновационную методику для выявления антибиотикорезистентного туберкулеза. Теперь диагностика будет длиться почти в 500 раз быстрее.
Украина получила новое оборудование
500 картриджей Xpert MTB/XDR для обнаружения ДНК микобактерий туберкулеза с широкой медикаментозной резистентностью поступили в декабре 2021 года в рамках реализации гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Диагностика выполняется на обновленных, оснащенных 10-цветными модулями системах GeneXpert.
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С января 2022 года в Украине будут почти в 500 раз быстрее диагностировать устойчивый к лекарству туберкулез,
– говорится в сообщении.
Как работает новая диагностика
Инновационное тестирование представляет собой диагностический тест in vitro (проводится вне живого организма), в котором используется полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени.
В ЦОС проинформировали, что уже проведена апробация нового метода диагностики туберкулеза, расчет годовой потребности в картриджах Xpert MTB/XDR, которые внесены в номенклатуру для закупки за счет госбюджета, и 10-канальных системах GeneXpert.
Лечение туберкулеза в Украине.
Кроме того, в ЦОС обновили алгоритм диагностики туберкулеза, где предусмотрено использование генотипного тестирования медикаментозной чувствительности с использованием картриджей XDR.
Напомним, с 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года.
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