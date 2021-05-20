Катаракта – одна из главных причин развития слепоты. Помутнение хрусталика развивается постепенно, ухудшая качество зрения. Прогрессирующая стадия болезни сейчас лечится только хирургическим путем – установкой искусственного заменителя хрусталика, однако терапия доступна не всем. Более десяти лет ученые исследовали сложные механизмы развития болезни и сделали прорывное открытие.

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Механизм катаракты, который открыли ученые

Во-первых, ученые выяснили, что болезнь начинает развиваться гораздо раньше, чем принято считать.

А во-вторых, они обнаружили, что в развитии болезни участвуют белки аквапорины – мембранные белки волокон хрусталика, которые регулируют отток жидкости и адгезию.

Наши результаты указывают на роль белков аквапоринов, которые имеют решающее значение для правильной работы хрусталика и четкого зрения,

– отметили авторы работы.

Открытие указывает на возможность разработки медикаментозной терапии катаракты, которая может сделать революцию в терапии этого тяжелого заболевания, добавила она.

В это время многие пациенты не имеют возможности или показаний к хирургическому вмешательству, поэтому разработка лекарственных препаратов может решить проблему недоступности операции для сотен тысяч пациентов.

Впереди большая исследовательская работа, однако ученые планируют сделать лекарства простыми и доступными. Не исключено, это будут таблетки или капли для глаз.