Почему это революционное открытие

Если ученым удастся разработать лабораторные тесты, которые будут предусматривать риски аутизма от рождения, это поможет начать профилактику на раннем этапе. Это без преувеличения революционное открытие, с учетом быстрого роста распространения аутизма в мире последние два десятилетия – количество детей с РАС выросла на 800%.

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Сейчас диагноз расстройство аутистического спектра обычно устанавливают в возрасте 3 – 5 лет, когда развитие мозга ребенка уже во многом сформировано. И хотя для лечения аутизма еще не существует целевой терапии, профилактические меры на раннем этапе развития мозга могут значительно повысить шансы ребенка на улучшение симптомов РАС.

Теперь ученые определили новые биомаркеры аутизма, которые можно идентифицировать уже в момент рождения.

Как установили биомаркеры

Из предыдущих исследований ученые знали, что риски аутизма растут на фоне воспаления во время беременности. А потому решили проанализировать молекулярные биомаркеры иммунного ответа в крови у женщин во время беременности, а также в образцах пуповинной крови, взятой в момент рождения ребенка.

В исследовании приняли участие 957 детей, примерно у половины впоследствии был установлен диагноз РАС.

Важно! В ходе исследования ученым удалось связать риски РАС с различными группами молекул, ассоциированных с воспалением. Например, интерлейкинов, таких как IL1RA и IL4 и молекул, участвующих в развитии мозга плода (TNFα, Serpin E1, VCAM1 и IL1β).

Биомаркеры из образцов крови при рождении оказались лишь чуть менее информативными, чем биомаркеры из образцов беременных.

Это указывает на то, что во время беременности есть период уязвимости, когда воспаление может мешать развитию центральной нервной системы,

– заявили авторы.

Полученные результаты закладывают основу скринингового теста на риски аутизма от рождения. Кроме этого, ученые планируют изучить триггеры воспаления и их связь с генетической предрасположенностью к РАС.