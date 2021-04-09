Новый вид анализа крови сможет определить степень тяжести депрессии пациента, а также оценит вероятность развития различных осложнений. Также анализ может диагностировать биполярное расстройство.

Быстрая диагностика важна

Каждый четвертый человек хотя бы раз в жизни будет ощущать ту или иную форму депрессии, в то же время биполярным расстройством страдает около 2,5% людей во всем мире. Большой шаг в исправлении этой ситуации сделали ученые из Университета Индианы.

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Они изучили биологическую основу депрессивных расстройств, а также представили революционный анализ крови, направленный на точный медицинский подход к лечению.

В работе команды описывается разработка анализа крови, который может определить степень тяжести депрессии пациента, а также предсказать риск тяжелой депрессии и возможного биполярного расстройства. Анализ также дает информацию о подходящих лекарствах для пациента.

Исследования проводили в течение 4 лет на основе данных 300 участников. Команда ученых отслеживала настроение людей, постоянно записывая, как меняются биологические маркеры в их крови в зависимости от состояния.

Биомаркеры – гораздо более надежные инструменты для определения расстройств, чем субъективная самооценка человека или врача, говорят ученые.

Маркеры заболеваний

Используя базы данных на основе предыдущих исследований, они выделили 26 основных биомаркеров, которые указывают на тяжелую депрессию или маниакальное расстройство. Также ученые изучили, насколько точно они прогнозируют течение болезни.

В результате медики смогли не только научиться определять депрессию и подбирать лекарства, подходящие для каждого отдельного случая, но и нашли новое потенциальное средство для лечения депрессии.

Теперь ученые планируют сотрудничать с фармацевтическими компаниями, чтобы начать использовать результаты своих исследований в работе с пациентами.