Новий вид аналізу крові зможе визначити ступінь тяжкості депресії пацієнта, а також оцінить ймовірність розвитку різних ускладнень. Також аналіз може діагностувати біполярний розлад.

Швидка діагностика важлива

Кожна четверта людина хоча б раз в житті буде відчувати ту чи іншу форму депресії, водночас біполярним розладом страждає близько 2,5% людей у всьому світі. Великий крок у виправленні цієї ситуації зробили вчені з Університету Індіани.

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Вони вивчили біологічну основу депресивних розладів, а також представили революційний аналіз крові, спрямований на точний медичний підхід до лікування.

Робота команди описує розробку аналізу крові, який може визначити ступінь тяжкості депресії пацієнта, а також передбачити ризик розвитку важкої депресії та можливого біполярного розладу. Аналіз також дає інформацію про відповідні ліки для пацієнта.

Дослідження проводили впродовж 4 років на основі даних 300 учасників. Команда вчених відстежувала настрій людей, постійно записуючи, як змінюються біологічні маркери в їхній крові в залежності від стану.

Біомаркери — набагато більш надійні інструменти для визначення розладів, ніж суб'єктивна самооцінка людини або лікаря, кажуть вчені.

Маркери захворювань

Використовуючи бази даних на основі попередніх досліджень, вони виділили 26 головних біомаркерів, які свідчать про важку депресію або маніакальний розлад. Також вчені вивчили, наскільки точно вони прогнозують перебіг хвороби.

В результаті медики змогли не тільки навчитися визначати депресію та підбирати ліки, які підходять для кожного окремого випадку, але і знайшли новий потенційний засіб для лікування депресії.

Тепер вчені планують співпрацювати з фармацевтичними компаніями, щоб почати використовувати результати своїх досліджень в роботі з пацієнтами.