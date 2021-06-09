Эффективность антибиотиков быстро снижается
Страны ВОЗ сообщали о "рекордном количестве лабораторно подтвержденных случаев инфицирования". Например, о заражении коли-инфекцией (Eschtrichia coli), которая обладает сопротивляемостью к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов, и о повышенной резистентности золотистого стафилококка (Staphylacoccus aureus).
К теме Как бактерии защищаются от антибиотиков: новый механизм
Резистентность выше в странах с низкими и средними доходами, чем в богатых государствах. Это может вызвать особое беспокойство у стран, имеющих ограниченный доступ к современным антибиотикам, которые обладают эффективностью против этих инфекций,
– говорится в сообщении организации.
Ученые пытаются создать новые антибиотики
В ВОЗ обратили внимание на разработку в мире новых эффективных противомикробных средств, впрочем исследования достаточно медленные.
Следствием устойчивости бактерий к антибиотикам являются более длительные госпитализации, рост смертности и медицинских расходов.