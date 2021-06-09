Резистентность антибиотиков достигла рекордных показателей, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о росте устойчивости болезнетворных микробов к антибиотикам. В частности, в 2020 году зарегистрировали более 3 миллионов случаев подобной резистентности.

Эффективность антибиотиков быстро снижается

Страны ВОЗ сообщали о "рекордном количестве лабораторно подтвержденных случаев инфицирования". Например, о заражении коли-инфекцией (Eschtrichia coli), которая обладает сопротивляемостью к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов, и о повышенной резистентности золотистого стафилококка (Staphylacoccus aureus).

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Резистентность выше в странах с низкими и средними доходами, чем в богатых государствах. Это может вызвать особое беспокойство у стран, имеющих ограниченный доступ к современным антибиотикам, которые обладают эффективностью против этих инфекций,

– говорится в сообщении организации.

Ученые пытаются создать новые антибиотики

В ВОЗ обратили внимание на разработку в мире новых эффективных противомикробных средств, впрочем исследования достаточно медленные.

Так, ни один из 43 антибиотиков, которые проходят сейчас клинические испытания, не решает в достаточной степени проблему резистентности бактерий.

Следствием устойчивости бактерий к антибиотикам являются более длительные госпитализации, рост смертности и медицинских расходов.

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