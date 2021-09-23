То есть, если вы инсулинорезистентны, ваш риск развития серьезного депрессивного расстройства вдвое больше, чем у тех, кто этого не имеет. Это объяснила Натали Расгон, доктор медицинских наук, профессор психиатрии и поведенческих наук.

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Депрессивное расстройство: что известно

Исследователи отмечают, что 1 из 5 американцев испытывают серьезное депрессивное расстройство в течение своей жизни. Некоторые факторы, способствующие возникновению этой болезни, мы не можем предотвратить. Например, это детские травмы, потеря любимого человека или стрессы.

Но резистентность к инсулину можно предупредить: ее можно уменьшить или устранить с помощью диеты, физических упражнений и, при необходимости, лекарств.

Депрессивное расстройство – симптомы непрестанная грусть;

отчаяние;

вялость;

нарушение сна;

потеря аппетита.

Новое исследование подтвердило, что по крайней мере каждый третий ходит с инсулинорезистентностью – часто даже не подозревая об этом. Но все большая часть населения мира является инсулинорезистентной. Причины на то разные, в частности, чрезмерное потребление калорий, отсутствие физических нагрузок, стресс и недостаточное количество сна.

Связь между двумя недугами

Ученые установили связь между резистентностью к инсулину и несколькими психическими расстройствами. Например, примерно 40% пациентов, страдающих расстройствами настроения, являются инсулинорезистентными.

То есть, инсулинорезистентность является сильным фактором риска серьезных проблем, включая не только диабет II типа, но и депрессию.

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Как это определили

Стэнфордская группа проанализировала данные 601 человека различных полов.

Их никогда до этого не беспокоила депрессия или тревога.

Средний возраст составил 41 год.

Наблюдение продолжалось почти 10 лет.

Команда измерила 3 показателя инсулинорезистентности: уровень глюкозы в крови натощак, обхват талии и соотношение уровней триглицеридов до показателей циркуляционный липопротеина высокой плотности (ЛПВП), известного как "хороший" холестерин.

Согласно всем трем показателям они выяснили, что умеренное увеличение резистентности к инсулину было связано с увеличением на 89% новых случаев тяжелого депрессивного расстройства.

А каждое увеличение жира в брюшной полости на 5 сантиметров было связано с 11% более высоким показателем депрессии. Увеличение глюкозы в плазме натощак на 18 миллиграммов на децилитр крови-с 37% более высоким показателем депрессии.