То есть, если вы инсулинорезистентны, ваш риск развития серьезного депрессивного расстройства вдвое больше, чем у тех, кто этого не имеет. Это объяснила Натали Расгон, доктор медицинских наук, профессор психиатрии и поведенческих наук.
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Депрессивное расстройство: что известно
Исследователи отмечают, что 1 из 5 американцев испытывают серьезное депрессивное расстройство в течение своей жизни. Некоторые факторы, способствующие возникновению этой болезни, мы не можем предотвратить. Например, это детские травмы, потеря любимого человека или стрессы.
Но резистентность к инсулину можно предупредить: ее можно уменьшить или устранить с помощью диеты, физических упражнений и, при необходимости, лекарств.
- непрестанная грусть;
- отчаяние;
- вялость;
- нарушение сна;
- потеря аппетита.
Новое исследование подтвердило, что по крайней мере каждый третий ходит с инсулинорезистентностью – часто даже не подозревая об этом. Но все большая часть населения мира является инсулинорезистентной. Причины на то разные, в частности, чрезмерное потребление калорий, отсутствие физических нагрузок, стресс и недостаточное количество сна.
Связь между двумя недугами
Ученые установили связь между резистентностью к инсулину и несколькими психическими расстройствами. Например, примерно 40% пациентов, страдающих расстройствами настроения, являются инсулинорезистентными.
То есть, инсулинорезистентность является сильным фактором риска серьезных проблем, включая не только диабет II типа, но и депрессию.
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Как это определили
- Стэнфордская группа проанализировала данные 601 человека различных полов.
- Их никогда до этого не беспокоила депрессия или тревога.
- Средний возраст составил 41 год.
- Наблюдение продолжалось почти 10 лет.
- Команда измерила 3 показателя инсулинорезистентности: уровень глюкозы в крови натощак, обхват талии и соотношение уровней триглицеридов до показателей циркуляционный липопротеина высокой плотности (ЛПВП), известного как "хороший" холестерин.
Согласно всем трем показателям они выяснили, что умеренное увеличение резистентности к инсулину было связано с увеличением на 89% новых случаев тяжелого депрессивного расстройства.
А каждое увеличение жира в брюшной полости на 5 сантиметров было связано с 11% более высоким показателем депрессии. Увеличение глюкозы в плазме натощак на 18 миллиграммов на децилитр крови-с 37% более высоким показателем депрессии.