Почему возникает противогрибковая резистентность
Некоторые виды грибов естественно устойчивы к определенным видам лекарств. Например, препарат флуконазол, который используют для лечения грибковых инфекций влагалища, рта, горла, пищевода, брюшной полости, легких, крови, не действует против плесневого грибка Aspergillus. Этот грибок вызывает аспергиллез – инфекцию, которая обычно поражает дыхательную систему.
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Также резистентность может развиваться со временем, когда грибы воздействуют на противогрибковые препараты. Некоторые факторы способствуют появлению устойчивости у грибов:
- Неправильное использование противогрибковых препаратов. Например, при слишком низких дозах или недостаточном курсе лечения.
- Использование антибиотиков. Антибиотики убивают как вредные, так и полезные бактерии в кишечнике. Это создает благоприятные условия для роста Candida. Эти дрожжи и так присутствуют в пищеварительном тракте, но при благоприятных условиях они начинают расти очень быстро. Тогда человеку, принимавшему антибиотики, понадобятся уже противогрибковые препараты для лечения дрожжевой инфекции, которая называется кандидозом. А частое лечение повышает риск лекарственной устойчивости к обоим видам лечения.
- Использование фунгицидов. Фунгициды – это средства, которые предотвращают появление плесени на растениях. Люди, которые работают с растениями, обработанными фунгицидами, например на плантациях или в теплицах, чаще подвержены устойчивым грибковым инфекциям.
- Неизвестные причины резистентности. Иногда грибы прекращают реагировать на лекарства по неизвестной причине, это называется спонтанная резистентность.
- Наследственная резистентность. Человек может заразить кого-то уже стойкой грибковой инфекцией. И у другого человека появится инфекция, которая не поддается противогрибковому лечению, даже если он никогда не принимал лекарства.
Среди грибов есть виды, которые показали сильную устойчивость к лекарствам. Их называют супергрибки, к ним относятся Aspergillus и некоторые виды Candida, например, Candida glabrata, которая поражает мочевыделительную систему, – это особо устойчивый грибок, при инфицировании у пациентов остается лишь несколько безопасных вариантов лечения.
Как избежать резистентности
Лучшее, что может сделать каждый из нас, – принимать лекарства в соответствии с рекомендациями врача. Чтобы не забывать выпить таблетку, можно установить напоминание на телефон. И заранее узнать у врача, что делать, если вы пропустите дозу.
Ученые пытаются разработать вакцину против кандидозных инфекций, таких как молочница. Но пока попытки не имели успеха. Одна из основных причин неудачи в разработке вакцины – способность Candida меняться и ускользать от иммунитета.