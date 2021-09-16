Такую сложную ситуацию признали в так называемом непризнанном министерстве здравоохранения оккупантов. Объясняют, что все это – из-за роста заболеваемости недугом.

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Сейчас на неподконтрольной территории Донбасса развернули 38 госпитальных баз, но мест для больных COVID-19 все равно нет.

Это значительно повышает нагрузку на медиков, усложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года,

– говорится в сообщении сепаратистов.

Там признали, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Объяснили, что большинство пациентов, нуждающихся в госпитализации, не вакцинированы от COVID-19.

Отметим! На оккупированной территории применяют только российские вакцины.

Коронавирус на оккупированных территориях Украины: что известно

В течение последних нескольких дней так называемая оккупационная власть заявляет о примерно 500–700 новых случаев коронавируса ежедневно.

За двое суток 13 и 14 сентября только на Донетчине обнаружили 1 084 случая инфицирования.

Как прививаться украинцам с оккупированных территорий

Важно напомнить, что украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, могут вакцинироваться против коронавируса в любом из пунктов прививки и центров массовой вакцинации на подконтрольной правительству территории Украины.

Запись в них происходит по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0 800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Перечень всех пунктов и центров – по ссылке – https://bit.ly/3iwT5Or.

Больше здесь Как вакцинироваться украинцам с оккупированных территорий: алгоритм действий