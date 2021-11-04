Актуальная статистика
В больницы госпитализировали аж 5 472 человека. К сожалению, еще 699 больных умерли. Зато выздоровели за это время 12 464 человека.
Внимание Риск повторного заражения Дельтой, протест антивакцинаторов: новости о коронавирусе 3 ноября
Охват тестирования населения
За минувшие сутки в Украине провели 155 405 различных тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 72 918,
- методом ИФА – 22 294,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60 193.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (1 836), Днепропетровской (2 254), Одесской (1 899), Харьковской (1 656) и Житомирской (1 559) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 836 случаев;
- Винницкая область – 672 случая;
- Волынская область – 674 случая;
- Днепропетровская область – 2 254 случая;
- Донецкая область – 1 390 случаев;
- Житомирская область – 1 559 случаев;
- Закарпатская область – 421 случай;
- Запорожская область – 1 350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
- Киевская область – 967 случаев;
- Кировоградская область – 212 случаев;
- Луганская область – 759 случаев;
- Львовская область – 1 400 случаев;
- Николаевская область – 733 случая;
- Одесская область – 1 899 случаев;
- Полтавская область – 1 197 случаев;
- Ровенская область – 1 041 случай;
- Сумская область – 1 543 случая;
- Тернопольская область – 523 случая;
- Харьковская область – 1 656 случаев;
- Херсонская область – 613 случаев;
- Хмельницкая область – 1113 случаев;
- Черкасская область – 775 случаев;
- Черновицкая область – 694 случая;
- Черниговская область – 882 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общее количество заболевших перевалило за 3 миллиона
За все время пандемии в стране официально подтвердили 3 006 463 случаев заражения коронавирусом. 2 479 138 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 70 146 инфицированных.
С начала 2020 года в Украине провели 14 658 956 ПЦР-тестирований.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал