Актуальная статистика

В больницы госпитализировали аж 5 472 человека. К сожалению, еще 699 больных умерли. Зато выздоровели за это время 12 464 человека.

Внимание Риск повторного заражения Дельтой, протест антивакцинаторов: новости о коронавирусе 3 ноября

Охват тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 155 405 различных тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 72 918,

методом ИФА – 22 294,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60 193.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (1 836), Днепропетровской (2 254), Одесской (1 899), Харьковской (1 656) и Житомирской (1 559) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 836 случаев;

Винницкая область – 672 случая;

Волынская область – 674 случая;

Днепропетровская область – 2 254 случая;

Донецкая область – 1 390 случаев;

Житомирская область – 1 559 случаев;

Закарпатская область – 421 случай;

Запорожская область – 1 350 случаев;

Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

Киевская область – 967 случаев;

Кировоградская область – 212 случаев;

Луганская область – 759 случаев;

Львовская область – 1 400 случаев;

Николаевская область – 733 случая;

Одесская область – 1 899 случаев;

Полтавская область – 1 197 случаев;

Ровенская область – 1 041 случай;

Сумская область – 1 543 случая;

Тернопольская область – 523 случая;

Харьковская область – 1 656 случаев;

Херсонская область – 613 случаев;

Хмельницкая область – 1113 случаев;

Черкасская область – 775 случаев;

Черновицкая область – 694 случая;

Черниговская область – 882 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общее количество заболевших перевалило за 3 миллиона

За все время пандемии в стране официально подтвердили 3 006 463 случаев заражения коронавирусом. 2 479 138 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 70 146 инфицированных.

С начала 2020 года в Украине провели 14 658 956 ПЦР-тестирований.

Внимание! В Минздраве в очередной раз отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал