Как распространяется недуг

В больницы госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. Удалось побороть недуг 3 281 лицу.

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С начала пандемии:

За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.

Темпы тестирования

За сутки сделали более 92,8 тысяч тестов, в том числе:

методом ПЦР – 42 132 человека;

методом ИФА – 10 973 человека;

экспресс-тестами – 39 724 человека.

В целом провели 12 783 263 ПЦР-теста.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 583 случая;

Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 214 случаев;

Днепропетровская область – 787 случаев;

Донецкая область – 699 случаев;

Житомирская область – 253 случая;

Закарпатская область – 95 случаев;

Запорожская область – 592 случая;

Ивано-Франковская область – 234 случая;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 51 случай;

Луганская область – 525 случаев;

Львовская область – 458 случаев;

Николаевская область – 222 случая;

Одесская область – 662 случая;

Полтавская область – 231 случай;

Ровненская область – 405 случаев;

Сумская область – 368 случаев;

Тернопольская область – 201 случай;

Харьковская область – 976 случаев;

Херсонская область – 349 случаев;

Хмельницкая область – 447 случаев;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 421 случай;

Черниговская область – 71 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как продвигается вакцинальная кампания

За минувшие сутки, 28 сентября 2021 года, вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек.

В течение суток работали:

897 мобильных бригад,

3 063 пункта прививки;

345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привили 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

В общем провели 12 491 987 прививок.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала