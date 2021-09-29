Резкий скачок новых больных COVID-19: за сутки более 9,6 тысяч
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 953 ребенка и 204 медработников.
Как распространяется недуг
В больницы госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. Удалось побороть недуг 3 281 лицу.
Важно Дефицит витамина Д во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией
С начала пандемии:
За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.
Темпы тестирования
За сутки сделали более 92,8 тысяч тестов, в том числе:
- методом ПЦР – 42 132 человека;
- методом ИФА – 10 973 человека;
- экспресс-тестами – 39 724 человека.
В целом провели 12 783 263 ПЦР-теста.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 583 случая;
- Винницкая область – 200 случаев;
- Волынская область – 214 случаев;
- Днепропетровская область – 787 случаев;
- Донецкая область – 699 случаев;
- Житомирская область – 253 случая;
- Закарпатская область – 95 случаев;
- Запорожская область – 592 случая;
- Ивано-Франковская область – 234 случая;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 51 случай;
- Луганская область – 525 случаев;
- Львовская область – 458 случаев;
- Николаевская область – 222 случая;
- Одесская область – 662 случая;
- Полтавская область – 231 случай;
- Ровненская область – 405 случаев;
- Сумская область – 368 случаев;
- Тернопольская область – 201 случай;
- Харьковская область – 976 случаев;
- Херсонская область – 349 случаев;
- Хмельницкая область – 447 случаев;
- Черкасская область – 297 случаев;
- Черновицкая область – 421 случай;
- Черниговская область – 71 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как продвигается вакцинальная кампания
За минувшие сутки, 28 сентября 2021 года, вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек.
В течение суток работали:
- 897 мобильных бригад,
- 3 063 пункта прививки;
- 345 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привили 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
В общем провели 12 491 987 прививок.