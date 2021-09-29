Резкий скачок новых больных COVID-19: за сутки более 9,6 тысяч

29 сентября 2021 , 08:19
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 953 ребенка и 204 медработников.

Как распространяется недуг

В больницы госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. Удалось побороть недуг 3 281 лицу.

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С начала пандемии:

За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.

Темпы тестирования

За сутки сделали более 92,8 тысяч тестов, в том числе:

  • методом ПЦР – 42 132 человека;
  • методом ИФА – 10 973 человека;
  • экспресс-тестами – 39 724 человека.

В целом провели 12 783 263 ПЦР-теста.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 583 случая;
  • Винницкая область – 200 случаев;
  • Волынская область – 214 случаев;
  • Днепропетровская область – 787 случаев;
  • Донецкая область – 699 случаев;
  • Житомирская область – 253 случая;
  • Закарпатская область – 95 случаев;
  • Запорожская область – 592 случая;
  • Ивано-Франковская область – 234 случая;
  • Киевская область – 325 случаев;
  • Кировоградская область – 51 случай;
  • Луганская область – 525 случаев;
  • Львовская область – 458 случаев;
  • Николаевская область – 222 случая;
  • Одесская область – 662 случая;
  • Полтавская область – 231 случай;
  • Ровненская область – 405 случаев;
  • Сумская область – 368 случаев;
  • Тернопольская область – 201 случай;
  • Харьковская область – 976 случаев;
  • Херсонская область – 349 случаев;
  • Хмельницкая область – 447 случаев;
  • Черкасская область – 297 случаев;
  • Черновицкая область – 421 случай;
  • Черниговская область – 71 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как продвигается вакцинальная кампания

За минувшие сутки, 28 сентября 2021 года, вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек.

В течение суток работали:

  • 897 мобильных бригад,
  • 3 063 пункта прививки;
  • 345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привили 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

В общем провели 12 491 987 прививок.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська