Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 400 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 281 человек.

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После выходных традиционно ниже заболеваемость

Снижение заболеваемости логично, ведь на выходных проводят меньше тестирований. В частности, за сутки провели 16 720 тестов на наличие коронавирусной инфекции, в частности:

  • методом ПЦР – 9 383 человека,
  • методом ИФА – 1 424 человека,
  • экспресс-тестами – 5 913 человек.

Всего в стране провели уже 11 537 474 ПЦР-тестов.

Количество больных коронавирусом в регионах: суточный показатель

  • Киев – 51 случай;
  • Винницкая область – 24 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 12 случаев;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Житомирская область – 17 случаев;
  • Запорожская область – не сообщили ни о каком случае;
  • Закарпатская область – не сообщили ни о каком случае;
  • Ивано – Франковская область – 20 случаев;
  • Киевская область – 5 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Львовская область – 9 случаев;
  • Николаевская область – 8 случаев;
  • Одесская область – 39 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 2 случая;
  • Сумская область – 15 случаев;
  • Тернопольская область – 32 случая;
  • Харьковская область – 13 случаев;
  • Херсонская область – 7 случаев;
  • Хмельницкая область – 3 случая;
  • Черкасская область – 2 случая;
  • Черновицкая область – 21 случай;
  • Черниговская область – 6 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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