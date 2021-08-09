Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 400 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 281 человек.

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После выходных традиционно ниже заболеваемость

Снижение заболеваемости логично, ведь на выходных проводят меньше тестирований. В частности, за сутки провели 16 720 тестов на наличие коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 9 383 человека,

методом ИФА – 1 424 человека,

экспресс-тестами – 5 913 человек.

Всего в стране провели уже 11 537 474 ПЦР-тестов.

Обратите внимание! От начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 259 451 случай коронавируса. По состоянию на 9 августа о факте выздоровления сообщили по меньшей мере 2 191 202 человека. Впрочем, от осложнений коронавирусной болезни умерли 53 100 жителей страны.

Количество больных коронавирусом в регионах: суточный показатель

Киев – 51 случай;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 12 случаев;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 17 случаев;

Запорожская область – не сообщили ни о каком случае;

Закарпатская область – не сообщили ни о каком случае;

Ивано – Франковская область – 20 случаев;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 9 случаев;

Николаевская область – 8 случаев;

Одесская область – 39 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 2 случая;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 32 случая;

Харьковская область – 13 случаев;

Херсонская область – 7 случаев;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 2 случая;

Черновицкая область – 21 случай;

Черниговская область – 6 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.