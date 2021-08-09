Резкий спад: актуальная статистика COVID-19 в Украине
Источник:Минздрав
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 300 человек, в том числе 20 детей и 2 медработников. Больше всего больных обнаружили в столице.
Статистика COVID-19
В больницы госпитализировали 400 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 281 человек.
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После выходных традиционно ниже заболеваемость
Снижение заболеваемости логично, ведь на выходных проводят меньше тестирований. В частности, за сутки провели 16 720 тестов на наличие коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 9 383 человека,
- методом ИФА – 1 424 человека,
- экспресс-тестами – 5 913 человек.
Всего в стране провели уже 11 537 474 ПЦР-тестов.
Обратите внимание! От начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 259 451 случай коронавируса.
По состоянию на 9 августа о факте выздоровления сообщили по меньшей мере 2 191 202 человека. Впрочем, от осложнений коронавирусной болезни умерли 53 100 жителей страны.
Количество больных коронавирусом в регионах: суточный показатель
- Киев – 51 случай;
- Винницкая область – 24 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 12 случаев;
- Донецкая область – 1 случай;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Запорожская область – не сообщили ни о каком случае;
- Закарпатская область – не сообщили ни о каком случае;
- Ивано – Франковская область – 20 случаев;
- Киевская область – 5 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 9 случаев;
- Львовская область – 9 случаев;
- Николаевская область – 8 случаев;
- Одесская область – 39 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 2 случая;
- Сумская область – 15 случаев;
- Тернопольская область – 32 случая;
- Харьковская область – 13 случаев;
- Херсонская область – 7 случаев;
- Хмельницкая область – 3 случая;
- Черкасская область – 2 случая;
- Черновицкая область – 21 случай;
- Черниговская область – 6 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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