Резкое повышение давления: признаки, которые нельзя игнорировать

Внезапное, слишком резкое и существенное повышение артериального давления может означать, что у человека гипертонический криз или инсульт.

Повышение кровяного давления является распространенной патологией, при неправильном лечении может стать причиной смерти. Когда происходит слишком резкое повышение артериального давления, можно начаться гипертонический криз, требующий обязательного обращения за медицинской помощью.

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Потеря четкости зрения

Так называемая гипертоническая ретинопатия является одним из характерных повреждений, затрагивающих систему органов зрения при хронически высоком давлении. При этом может существенно пострадать сетчатка глаза, это способствует появлению эффекта нечеткого зрения, когда картинка выглядит "размытой" или затуманенной. Если такой эффект сохраняется длительное время (неделя и более), нужно обратиться к врачу.

Кроме того, в разных случаях из-за сосудистых повреждений, которые возникают в результате резкого повышения давления, в глазах можно заметить другие изменения, например, появление желтых пятен или следов кровоизлияния.

Головокружение

Специалисты подчеркивают, что нельзя игнорировать головокружение – особенно если оно началось внезапно. По их словам, из-за резкого повышения давления, гипертонический криз сосуды мозга могут чувствовать чрезмерную нагрузку и повреждаться. Если при этом происходит утечка крови, давление в черепной коробке только усиливается – это ведет к появлению определенных физических симптомов, включая головокружение и неспособность управлять телом.

Если вы чувствуете внезапное головокружение, потерю равновесия или координации и проблемы с ходьбой, все это может быть признаком гипертонического криза или инсульта. Также при этом может возникать головная боль, тошнота, спутанность сознания, слабость, судороги,

– отметили эксперты.

Другие тревожные симптомы

Все перечисленные симптомы являются поводом для вызова скорой помощи. Кроме того, на высокое кровяное давление у человека указывают: