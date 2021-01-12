Резкое уменьшение случаев COVID-19: Степанов объяснил, с чем это связано
Людям, которые не делают тесты на COVID-19 нельзя поставить соответствующий диагноз. В случае обнаружения симптомов – некоторые граждане не обращаются к врачу.
В то же время есть случаи, когда семейные врачи не отправляют на тестирование при симптомах коронавируса. Об этом в эфире 24 каналу рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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Он напомнил, что в Минздраве изменили алгоритм для того, чтобы тестировать как можно больше людей. По словам Максима Степанова, пока с любыми признаками респираторного заболевания – человека надо отправлять на тестирование.
Мы заинтересованы в том, чтобы увеличить максимально количество тестирований. Мы можем делать ПЦР-тестирование до 75 тысяч в сутки и одновременно – быстрые тесты на антигены, тесты ИФА,
– сказал глава Минздрава.
По словам министра, так относительно тестирований можно выйти на показатели до 150 тысяч, но для этого нужны люди, которых будут тестировать.
"Что для этого будем делать: мы пригласили соответствующие пункты тестирования, кроме семейных врачей, примерно 1,5 тысячи в стране, куда люди должны приходить с любыми признаками респираторной болезни или в случае контакта с человеком, который заболел", – отметил Максим Степанов.
Он добавил, что в соответствующих местах можно будет бесплатно сдать тест и получить результат. По словам главы Минздрава, была поставлена задача показать, где будут расположены пункты тестирования и для того, чтобы в дальнейшем увеличивали количество тестирования.
Для нас очень важный показатель – это процент заболевших от количества протестированных лиц. Нам надо, чтобы он был меньше 10%,
– сообщил Степанов.
Прогнозы Минздрава по пандемии
Также министр здравоохранения Украины рассказал, когда может стабилизироваться ситуация с пандемией коронавируса в Украине.
"Если посмотреть на наши прогнозы, учитывая количество людей, которые переболели с начала вакцинации, мы все же надеемся, что такой тяжелый период – до апреля-мая 2021", – отметил Степанов.
По его словам, после соответствующего периода ситуация с COVID-19 в Украине должна улучшиться.
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