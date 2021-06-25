В России власти заставляют вакцинироваться: лишь 35% готовы уколоться "Спутником V"

В России стремительно увеличивается количество заражений коронавирусом. Только официально за сутки 23 июня 2021 года зафиксировали 20 тысяч новых заражений. Это максимальный показатель с конца января.

В России новая вспышка COVID-19

Власти продолжают бить тревогу. В Бурятии – регионе, ближайшем к Индии, откуда пришел новый штамм – уже внедряют локдаун.

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С 27 июня там закрывают все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Дети до 12 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Треть случаев – в Москве

Штамм Дельта добрался уже и в западные регионы России. В Москве пока решили не идти на локдаун, хотя треть всех новых случаев заражения COVID-19 приходится именно на российскую столицу.

В мэрии ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и посещение заведений питания. С 28 июня попасть в ресторан можно будет только с одним из документов:

паспортом вакцинации;

со справкой о наличии антител к коронавирусу;

или отрицательным ПЦР-тестом.

Московские рестораторы говорят, что такие действия властей просто убьют их бизнес.

Кампания вакцинации тоже под угрозой

Однако не только российские рестораторы страдают от необдуманных действий властей. Под угрозой вся кампания вакцинации. Лишь 20% россиян получили первую дозу препарата от коронавируса. И это несмотря на то, что Россия еще летом 2020 года дала разрешение на применение вакцины, разработанной Институтом Гамалеи – "Спутник V", и активно продвигает его в другие страны.

. Российский препарат "Спутник V" не одобрили ни европейский регулятор, ни ВОЗ.

По данным "Левада-центра", 60% россиян вообще не желают вакцинироваться, а лишь 35% готовы прививаться российской вакциной. Причин на это достаточно много:

недоверие к власти;

общий уровень неграмотности;

антивакцинаторские настроения;

теории заговоров;

боязнь последствий.

Обязательная вакцинация

В Кремле решили бороться с таким отношением россиян к вакцинации с помощью своего традиционного способа принуждения. Уже в 15 регионах России объявили обязательную иммунизацию для работников госучреждений, общественных служб, учебных и медицинских учреждений. Те, кто не принесет справку о прививках, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, а в дальнейшем – просто уволены.

Еще власти требуют от частных компаний иммунизировать 60% своих работников на таких же условиях, как и в государственных предприятиях. То есть, под принуждением увольнения. Такие шаги власти вызвали немалый рост спроса, а соответственно и цен на фальшивые сертификаты вакцинации. Одна такая справка может обойтись в 100 долларов на черном рынке.

"ЭпиВакКорону" вкалывают без согласия

Разваливает кампанию вакцинации в России сама путинская бюрократическая машина. Еще в октябре 2020 года Роспотребнадзор дал разрешение на применение вакцины "ЭпиВакКорона", которая тогда не прошла даже второй фазы исследований.

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Ученые заявили, что эффективность этого препарата очень сомнительна. Но к его разработке приложила руку глава Роспотребнадзора Анна Попова. Именно это ведомство в России предоставляет разрешения на применение медпрепаратов.

И не только медики могут попасть в затруднение, критикуя разработку главы Роспотребнадзора. Рядовые россияне рискуют получить прививку малоэффективной "ЭпиВакКороной" без собственного согласия на это. Часто они узнают, что им вкололи сомнительный препарат лишь на второй прививке.

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Дискриминация непривитых

В Кремле же даже угрожают дискриминацией невакцинированным гражданам. Все это добавляет скептицизма россиянам. Их недоверие к государству, которое защищает только само себя, а не простых граждан, на фоне таких событий только растет. Поэтому достичь коллективного иммунитета еще в этом году в России не удастся.