Риск инсульта и не только: ученые рассказали, чем грозят переработки

Даже после завершения рабочего дня, часто есть соблазн заглянуть в рабочий чатик или ответить на несколько писем. Впрочем, это может негативно повлиять на ваше психическое и физическое здоровье.

Неожиданные последствия

Если нет четких границ между домом и работой – последствия могут быть серьезные. Когда сотрудники отвечают на звонки или электронные письма дома, это влияет на их восстановление после работы – как умственно, так и физически.

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В частности, австралийские ученые выяснили, что виртуальное общение с коллегами по рабочим вопросам, когда ваша смена закончилась, влияет на несколько факторов:

рабочий стресс;

баланс между работой и жизнью;

здоровье и сон.

Если находиться в постоянном состоянии повышенной бдительности, ждать уведомления о работе дома – это влияет на обмен веществ и иммунитет,

– говорят ученые.

Это также создает склонность к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфекция, высокое кровяное давление и депрессия.

Как проводили исследования

Недавние исследования Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда показывают, что длительное рабочее время может даже увеличить

Всего опросили более 2 200 работников в 40 университетах. Так, выявили высокий уровень стресса, который связывают с общением с коллегами в сети во внерабочее время. В частности:

у 21% респондентов были руководителей, которые ожидали, что они будут отвечать на тексты, звонки и электронные письма, связанные с работой, после работы;

55% присылали по вечерам сообщения коллегам;

30% отписывали по работе коллегам на выходных, ожидая ответа в тот же день.

Люди из первой группы сообщили о более высоком уровне психологического расстройства и эмоционального истощения. Также у них чаще наблюдали головную боль и боль в спине.

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Хотя команда опрашивала работников университетов, это скорее всего, показывает общественную проблему общения в нерабочее время.