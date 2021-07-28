Вместе с тем первая доза этой вакцины против COVID-19 несет в себе небольшой дополнительный риск образования тромбов – показатель 8,1 на миллион.

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Тогда как оценочная частота тромбоза с синдромом тромбоцитопении после второго укола вакцины составила – 2,3 на миллион. Такие случаи сопоставимы с обычной частотой, которая наблюдается у невакцинированных людей.

Так, оценили случаи, зарегистрированные по состоянию на 30 апреля 2021 года, которые произошли в течение 14 дней после получения первой или второй дозы вакцины.

Важно отметить. Это исследование проводилось и финансировалось AstraZeneca.

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