Риск минимальный: вторая доза AstraZeneca не повышает возможность образования тромбов

Новые исследования подтверждают, что вторая доза вакцины AstraZeneca не повышает рисков образования тромбов. По сравнению с первой дозой, шансы у здоровых людей – минимальные.

Вместе с тем первая доза этой вакцины против COVID-19 несет в себе небольшой дополнительный риск образования тромбов – показатель 8,1 на миллион.

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Тогда как оценочная частота тромбоза с синдромом тромбоцитопении после второго укола вакцины составила – 2,3 на миллион. Такие случаи сопоставимы с обычной частотой, которая наблюдается у невакцинированных людей.

Так, оценили случаи, зарегистрированные по состоянию на 30 апреля 2021 года, которые произошли в течение 14 дней после получения первой или второй дозы вакцины.

AstraZeneca и возможность возникновения тромбов: предварительные данные

Еще в начале марта 2021 года ряд стран приостановил прививку вакциной от AstraZeneca из-за беспокойства возможными побочными эффектами.

Лишь после заявлений ВОЗ и других регуляторов по безопасности препарата – большинство из них возобновила вакцинацию.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендовало вакцинироваться против коронавируса вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе. Все из-за редких случаев образования тромбов.

В международных ведомствах отмечают, что эти случаи – крайне редки, а людей с тромбозом можно лечить.

Это исследование проводилось и финансировалось AstraZeneca.