Риск попасть в больницу с COVID-19 для непривитых в 23 раза выше: статистика из США

Невакцинированные против коронавируса рискуют оказаться в больнице с COVID-19 в 23 раза чаще тех, кто получил бустерную дозу. Такие данные обнародовали в США.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) провели исследования на основе данных о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес.

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Результаты анализа

Согласно данным ведомства, уровень госпитализации во время пика распространения штамма Омикрон был самым высоким среди невакцинированных людей.

По состоянию на 8 января 2022 года показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в округе Лос-Анджелес среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у полностью привитых дополнительной дозой, а также выше в 2 и 5,3 раза соответственно, чем среди полностью привитых без ревакцинации,

– говорится в документе.

Что касается тяжелых случаев COVID-19, то госпитализация в отделение интенсивной терапии, перевод на ИВЛ и летальные случаи тоже чаще встречались среди непривитых людей, чем среди вакцинированных (с ревакцинацией или без нее).

Как записаться на вакцинацию в Украине

Через семейного врача,

сервис Helsi, где можно выбрать удобный пункт вакцинации.

по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

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