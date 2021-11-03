Риск повторно заразиться Дельта-штаммом выше на 74%: официальный отчет

Сейчас в некоторых странах доминирует штамм коронавируса Дельта, где он почти полностью вытеснил своего предшественника – вариант Альфа. Кроме того, он значительно заразнее.

Так, согласно данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), риск повторного заражения штаммом Дельта на 74% выше, чем у Альфа. Показатели стремительно выросли с мая 2021 года.

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В период с июля 2020 года по октябрь 2021 года зафиксировали 358 случаев повторного заражения у 20 757 человек. В то же время показатели стремительно выросли с мая 2021 года, когда Дельта стал доминирующим штаммом в мире. Об этом говорится в отчете, опубликованном Управлением национальной статистики.

В частности, большинство повторных заболеваний зафиксировали уже через 7 – 8 месяцев после первого заражения.

Штамм коронавируса Дельта: главное

Впервые штамм коронавируса Дельта AY4.2 обнаружили в Израиле 19 октября 2021 года. Тогда данные о мутированном варианте передали в Европу.

После этого ученые сразу же проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в частности изучали противодействие штамму Дельта. Они определили, какая вакцина эффективна против мутации.

Как сообщает BBC, штамм Дельта в настоящее время является доминирующим в Великобритании, но последние официальные данные свидетельствуют о том, что 6% случаев этого штамма принадлежат к новой мутации AY.4.2, которую некоторые называют Дельта плюс.

Известно, что скорость передачи штамма коронавируса Дельта значительно выше, чем первоначального варианта из Уханя. Так, инфицированный новым вариантом COVID-19 может одновременно заразить от 9 до 11 человек.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, диарея, головная боль, боль в горле и насморк. При этом кашель и потеря обоняния или вкуса случаются реже.

Люди, которые имели наименьшее количество болезни в организме, были под большим риском снова заразиться.

​Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала