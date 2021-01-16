Разработали ДНК-тест для быстрого выявления вторичных инфекций у больных коронавирусом. Тест определяет пациентов, у которых риск развития пневмонии на ИВЛ вдвое выше.

Тест разработала группа ученых и врачей из Кембриджского университета и больниц Кембриджского университета NHS Foundation Trust во главе с профессором Гордоном Дуганом.

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Почему важно выявлять пациентов с вероятными осложнениями

Для пациентов с тяжелым течением COVID-19 механическая вентиляция часто является единственным способом выжить, поскольку врачи используют противовоспалительную терапию для лечения воспаленных легких.

Тест, разработанный в больнице Адденбрука в сотрудничестве с Public Health England, дает врачам информацию, необходимую для начала лечения в течение нескольких часов, а не дней, а потому легче скорректировать лечение, а значит, и определить целесообразность приема антибиотиков.

На раннем этапе пандемии мы заметили, что пациенты с COVID-19 оказались особенно подвержены риску развития вторичной пневмонии, и начали использовать экспресс-тест, который мы разработали именно для такой ситуации,

– сказал соавтор исследования.

Почему тест необходим пациентам с COVID-19

Это возможность своевременного подключения к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, у многих из этих пациентов также плохо регулируется иммунная система, где иммунные клетки повреждают органы, но также имеют нарушенные антимикробные функции, увеличивая риск заражения.