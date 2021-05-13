Риски тромбоза есть независимо от вакцинации

Федор Лапий, иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой рассказал о рисках тромбоза независимо от вакцинации.

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По словам иммунолога, в тех редких случаях, когда у людей после вакцинации против COVID-19 появлялись тромбозы венозных синусов головного мозга, это были преимущественно женщины в возрасте до 55 лет.

Расследование взаимосвязи вакцинации и тромбоза

Однако, когда ученые рассмотрели случаи тромбозов венозных синусов доковидной эпохи, оказалось, что они вообще чаще всего встречаются у женщин в возрасте до 55 лет. Вследствие заболевания COVID-19 тромбозы чаще всего возникали у женщин до 55 лет, после гриппа – тоже у женщин до 55 лет.

Обратите внимание! То есть женщины до 55 лет более склонны развивать тромбозы, независимо от вакцинации.

Что надо знать о рисках тромбоза после вакцинации

Источник: EMA

7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь между возникновением тромбов и вакцинацией препаратом AstraZeneca. В ведомстве назвали симптомы этого побочного эффекта, чтобы при их наличии люди безотлагательно обращались к врачам.

Тромбозы вследствие вакцины AstraZeneca могут развиться в первые 2 недели после инъекции.