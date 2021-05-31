Лікарі Мічиганського університету і жіночої лікарні Бостона в США об'єднали дані репрезентативних на національному рівні опитувань, в ході яких у людей, які страждають на діабет.

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Вони оцінили лікування, яке отримували учасники дослідження, зокрема чи приймають вони ліки для зниження рівня цукру в крові, артеріального тиску і холестерину. А також чи отримали вони поради з приводу дієти, фізичних вправ і ваги.

У Міжнародній федерації діабету відзначають, що приблизно 463 мільйони дорослих в світі хворі на діабет. Майже 80% з них живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Чому це важливо

Цукровий діабет збільшує ризик інвалідності і потенційно смертельних ускладнень, зокрема серцевий напад, інсульт, сліпоту, пошкодження нирок і нервів.

Люди можуть уникнути подібних ускладнень за допомогою комплексного лікування діабету. Лікарі повинні потрібно зробити так, щоб люди в усьому світі могли мати доступ до терапії,

– зазначив провідний автор дослідження Девід Флуд.

Водночас можливості організацій охорони здоров'я в країнах з низьким і середнім рівнем доходів з діагностики стану і проведення лікування часто обмежені. Це призводить до безлічі смертей, яких можна уникнути.

Ліки від діабету дешеві і, як доведено, знижують не тільки ризик ускладнень діабету, а й довгострокові витрати на лікування.