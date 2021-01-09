В рядах ВСУ COVID-19 подтвердили у 44 человек: где больше всего больных
В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 1 265 человек. В течение 8 января болезнь обнаружили еще у 44 военных и работников ВСУ.
Коронавирус в ВСУ: какая ситуация сейчас
Всего за время эпидемии COVID-19 в Украине выздоровели 13 263 военных, умерли – 38. Об этом сообщили в фейсбуке командование Медицинских сил.
Актуально За сутки в Украине обнаружили 4 846 больных коронавирусом
Сейчас болеют 1 265 человек. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 49 военных. Кроме того, у 8 из них в течение ближайших 3 суток изоляция заканчивается.
За сутки 8 января коронавирус подтвердили у 44 военных и работников ВСУ.
В больницах оказались 8 человек
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 2 военных;
- Военно-медицинский клинический центр Южного и Северного регионов, Хмельницкий, Черновицкий военный госпиталь, 65 военных мобильный госпиталь – по 1 военному;
- Новомосковская ЦРБ – 1 работник ВСУ.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медиков находятся 36 больных
- Днепропетровская область 10 военных и 1 работник ВСУ;
- Николаевская область – 10 военных;
- Житомирская область – 4 военных и 1 работник ВСУ;
- Хмельницкая область – 3 военных;
- Львовская, Донецкая и Одесская области – по 2 военных;
- Киевская область – 1 военный.
Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, у них легкое течение заболевания.
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