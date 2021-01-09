В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 1 265 человек. В течение 8 января болезнь обнаружили еще у 44 военных и работников ВСУ.

Коронавирус в ВСУ: какая ситуация сейчас

Всего за время эпидемии COVID-19 в Украине выздоровели 13 263 военных, умерли – 38. Об этом сообщили в фейсбуке командование Медицинских сил.

Актуально За сутки в Украине обнаружили 4 846 больных коронавирусом

Сейчас болеют 1 265 человек. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 49 военных. Кроме того, у 8 из них в течение ближайших 3 суток изоляция заканчивается.

За сутки 8 января коронавирус подтвердили у 44 военных и работников ВСУ.

В больницах оказались 8 человек

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 2 военных;

Военно-медицинский клинический центр Южного и Северного регионов, Хмельницкий, Черновицкий военный госпиталь, 65 военных мобильный госпиталь – по 1 военному;

Новомосковская ЦРБ – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медиков находятся 36 больных

Днепропетровская область 10 военных и 1 работник ВСУ;

Николаевская область – 10 военных;

Житомирская область – 4 военных и 1 работник ВСУ;

Хмельницкая область – 3 военных;

Львовская, Донецкая и Одесская области – по 2 военных;

Киевская область – 1 военный.

Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, у них легкое течение заболевания.

Важно! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего COVID-19 распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими. Поэтому людей просят не подвергать себя и свою семью опасности.