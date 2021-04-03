Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 2 апреля, зафиксировали почти 250 случаев заражения инфекцией.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 3 апреля коронавирусом болеет 2 974 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 18 998 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 65 человек.

Читайте также Новости о коронавирусе 2 апреля: новый эпицентр пандемии, рекордная заболеваемость в Украине

В штабе Командования Медицинских сил сообщили, что за последние 24 часа в ВСУ выявили 246 случаев заражения COVID-19.

Отметили также, что 2 апреля в медицинские учреждения госпитализировали 35 человек. Кроме этого, на изоляции сейчас находится 945 военных.

Вакцинация от коронавируса в Вооруженных силах

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 26 645 человек получили первую дозу прививки. Из них 2535 – военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировано 1593 человек.

Обратите внимание! В медицинском штабе призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Это поможет уберечь себя и свою семью от инфицирования.

Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 3 апреля

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 731 971 случай заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1 342 536 пациентов, 34 075 – умерли.

За прошедшие сутки, 2 апреля, обнаружили 20 341 нового больного – 809 детей и 473 медицинских работников.

За последние 24 часа госпитализировали в больницы 5 186 человек.

К теме Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за COVID-19