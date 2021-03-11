Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 10 марта, от осложнений болезни умер один из работников ВСУ.

Всего инфекция унесла жизни 50 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 128 случаев заражения COVID-19.

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Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 44 человека. Остальные 84 новых инфицированных находятся на лечении дома.

Что известно об умершем

Работник ВСУ со 2 марта находился на стационарном лечении в Миргородской клинической больнице.

Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 11 марта коронавирусом болеют 1 264 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 16 546 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 50 человек.

Сейчас на изоляции находятся 354 человека.

Вакцинация от коронавируса в Вооруженных силах

С начала вакцинальной кампании в ВСУ 4 601 человек получил первую дозу прививки. Из них 674 – военные медики.

За прошедшие сутки, 10 марта, от COVID-19 привились 570 человек.

Обратите внимание! В медицинском штабе призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Это поможет уберечь себя и свою семью от инфицирования.

Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 11 марта

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 425 522 случая заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1 210 246 пациентов, 27 685 – умерли.

За прошедшие сутки, 10 марта, обнаружили 9 084 новых больных – 442 ребенка и 348 медицинских работников.

За последние 24 часа госпитализировали в больницы 4 250 человек.



Как записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине / Инфографика 24 канала