В роддоме Одесской области от COVID-19 умерла беременная: ребенка тоже не спасли

В роддоме на Одесщине от коронавируса погибла беременная и ребенок. В трагедии муж умершей обвиняет врачей.

Женщине Анне Седуновой было всего 29 лет, и она находилась на 7 месяце беременности. Еще нерожденного ребенка спасти также не удалось. О гибели сообщил ее муж Александр.

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Госпитализировали в больницу с 50% поражением легких

Она погибла 30 ноября в роддоме Одесской областной больницы. Известно, что роженица жила в Южном и болела коронавирусом. Заразилась вся семья еще 12 ноября.

Врачи назначили беременной женщине лекарства, которые она принимала в течение 10 дней.

Анна сразу позвонила гинекологу, который вел беременность, и рассказала, что ей плохо. Моей жене сказали пить парацетамол и сидеть дома,

– рассказал муж погибшей Александр.

Уже позже, 22 ноября Анну госпитализировали в больницу Южного в тяжелом состоянии, с сатурацией 77 – 78, поэтому она нуждалась в кислороде. Ее легкие были поражены почти на половину.

"Посадили на кислород, 6 литров всего, при поражении 50%. Лечили лазолваном, как обычную пневмонию. Держали в заложниках, вместо того, чтобы сразу отправить в роддом в ковидное отделение", – написал Александр.

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Мужчина обвиняет врачей

Александр считает, что жену намеренно не спешили переводить в роддом и 3 дня держали в больнице, мол, тем самым зарабатывая деньги на "ковидном больном".

"Поскольку государство выделяет на больного коронавирусом 27 тысяч гривен в сутки. Учитывая, что жена беременна, а это 54 тысячи гривен, умножаем на 3 дня, получаем 162 тысячи. Заработали и отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз", – добавил мужчина.

Он считает, что женщину довели до "цитокинового шторма".

Пока в больнице не прокомментировали ситуацию, поэтому почему ее сразу не госпитализировали – пока неизвестно. Журналисты 24 канала пока пытаются связаться с руководством больницы.