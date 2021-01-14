"Родина" COVID-19: Китай изготовил по 40 масок для каждого человека в мире
По состоянию на конец 2020 года в Китае изготовили и экспортировали в страны мира 224 миллиарда защитных масок. Если разделить это количество на всех жителей планеты, на каждого получится почти по 40 масок.
Детали
Защитные маски составляли фактически 2% от общего экспорта Китая в течение 2020 года. Об этом информирует Bloomberg.
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- Страна экспортировала масок на 52 миллиарда долларов.
- На протяжении 2020 года защитные маски стали неизменным аксессуаром для жителей Земли.
- Из-за пандемии коронавируса большинство стран мира ввели карантин.
- Одним из главных условий было обязательное ношение масок в общественных местах.
- В первые недели пандемии масок не хватало всем желающим их приобрести.
- Во многих странах мира, в частности, в Украине и большинстве государств Евросоюза, за отсутствие масок люди платят штрафы.
- Сейчас маски продают не только в аптеках, но и магазинах и супермаркетах.
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