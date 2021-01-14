По состоянию на конец 2020 года в Китае изготовили и экспортировали в страны мира 224 миллиарда защитных масок. Если разделить это количество на всех жителей планеты, на каждого получится почти по 40 масок.

Детали Защитные маски составляли фактически 2% от общего экспорта Китая в течение 2020 года. Об этом информирует Bloomberg. Актуально В Китае вновь фиксируют смертельные случаи COVID-19 Страна экспортировала масок на 52 миллиарда долларов. На протяжении 2020 года защитные маски стали неизменным аксессуаром для жителей Земли. Из-за пандемии коронавируса большинство стран мира ввели карантин. Одним из главных условий было обязательное ношение масок в общественных местах. В первые недели пандемии масок не хватало всем желающим их приобрести. Во многих странах мира, в частности, в Украине и большинстве государств Евросоюза, за отсутствие масок люди платят штрафы. Сейчас маски продают не только в аптеках, но и магазинах и супермаркетах. Обратите внимание! Первую вспышку коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухань еще в декабре 2019 года. Сперва вирус часто называли просто "уханским",