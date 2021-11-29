Как родинки превращаются в меланому

Ученые из Калифорнийского университета, Онкологического института Хантсмана и Университета Юты (США) обнаружили и описали новый молекулярный механизм, который позволяет дополнить данные о том, как образуются родинки и меланомы и почему иногда первые становятся вторым.

Родинки и меланомы происходят из одних пигментных клеток, называемых меланоцитами. Так называемые невусы обычно безвредны: они образуются, когда меланоциты приобретают специфическую генетическую мутацию в гене BRAF, которая побуждает клетки быстро делиться. Через некоторое время большинство родинок перестают расти и остаются безвредными. Зато меланомы развиваются тогда, когда меланоциты начинают бесконтрольный рост.

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Поскольку большинство клеток меланомы кожи, как и ранее, производят меланин, этот вид рака выглядит как коричневые или практически черные пятна на туловище, голове, ладонях, стопах и даже под ногтями. Но стоит знать, что некоторые меланомы не производят меланин, поэтому могут иметь розовый, коричневый или белый цвет. Хоть это встречается гораздо реже, это явление значительно опаснее, поскольку снижает риски обнаружения опухоли на ранней стадии.

Исследователи проанализировали образцы родинок и меланом.

Мы идентифицировали набор микроРНК как высокоэкспрессированные обогащенные невусами транскрипты. Две из этих микроРНК-MIR211-5P и MIR328-3p – вызвали митотический сбой, дупликацию генома и остановку пролиферации в меланоцитах человека из-за конвергентного нацеливания на киназу Aurora B. BRAFV600E вызывает аналогичную остановку пролиферации в первичной. Экспрессия BRAFV600E стимулирует либо остановку, либо пролиферацию в зависимости от дифференцировки меланоцитов,

– пишут исследователи.

Результаты исследования:

Повышение уровня MIR211-5p и MIR328-3p в меланоцитах кожи остановило деление клеток путем ингибирования киназы Aurora B. Это означает, что эти микроРНК ответственны за завершение роста родинок.

Ученые ввели в клетки мутировавшую форму BRAF в невусы, и те тоже перестали увеличиваться.

Но изменение среды, которая окружает клетки, позволило меланоцитам снова начать деление. Внешние сигналы от кожи ставили направление – бесконтрольно делиться или прекратить этот процесс.

Происхождение меланомы, зависит от сигналов окружающей среды, дает новый взгляд на профилактику и лечение. Это также играет роль в борьбе с раком, предотвращая его и нацеливаясь на генетические мутации,

– объяснили авторы работы.

Ученые сумели остановить прогрессирование болезни

Ученые сумели подавить рост клеток меланомы с формой BRAF, которая мутировала, с помощью препарата под названием барасертиб — ингибитора киназы Aurora B.

В будущих исследованиях ученые планируют выяснить, можно ли таким образом останавливать развитие раковых опухолей.