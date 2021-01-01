Правительство хочет упростить процесс оказания помощи семьям медиков, умерших от COVID-19. Новые правила могут ввести уже в январе 2021 года.

Сейчас многие медики умирают от коронавируса. Однако для того, чтобы подтвердить, что это несчастный случай на рабочем месте, надо пройти соответствующую процедуру. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

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"Это делает Гоструда, создается комиссия. В комиссию входят медицинские работники. Потом акты. Это по 2, по 3 месяца все происходит", – пояснила она.

По ее словам, среди более чем 170 расследований только в 30% подтверждается факт, что медик заболел на рабочем месте.

Что изменится

"Если мы знаем, что эти люди работают с COVID-19, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощена процедура. Просто учреждение здравоохранения будет делать акт по заболеванию или смерти на рабочем месте и будут такие акты сразу поступать в фонд", – сказала Лазебная.

Убираем большую комиссию Гоструда, профпатологи и так далее, и будем предоставлять по упрощенному порядку... Я думаю, что январь пойдет по новому порядку,

– добавила министр социальной политики.

Справка. Министр здравоохранения Максим Степанов в ноябре заявил, что от коронавируса в Украине умерли 258 врачей.