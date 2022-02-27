По состоянию на 27 февраля в Украине во время войны с Россией в метро под звуки сирен родилось уже 6 детей. Знать, как принимать роды в домашних условиях – сейчас актуально и важно.

Внимание Как помочь ребенку в тревожной ситуации: рекомендации Минздрава

Четкий план действий на случай родов в укрытии

Возьмите все имеющиеся полотенца, одеяла, обстели место, где пройдут роды. Также подготовьте 2 – 3 сухих ТЕПЛЫХ полотенца для младенца, когда он появится на свет.

Должны быть несколько емкостей с теплой водой и чистые тряпки (порежьте простыню и наволочки), простерилизуйте (прокипятите) ножницы.

Не ложитесь на спину. Лучше всего ходить, если можете. Когда почувствуете сильное давление в области копчика, боль в крестцовой области, чувство, будто хотите в туалет какать – это ОНО, ребенок опустился низко в таз. Осталось совсем не долго.

Наименее травматичная позиция – коленно-локтевая. Тогда наименьший шанс, что разрывы будут глубокие и будет потребность их шить. Маленькие поверхностные трещины, которые не сильно кровят, можно не зашивать.

Если в коленно-локтевой позиции физически не можете выдержать, то занимайте ту позицию, которую удобно, но не лежите лицом вверх, должно быть полусидячее положение.



25 февраля в метро во время обстрелов киевлянка родила девочку, ее назвали Мией / Фото твитер @HopkoHanna

Важно правильно дышать! Напомните себе все дыхательные упражнения из подготовительных курсов, ютуб роликов (правильное дыхание при родах).

В идеале – тот, кто будет помогать при родах, пусть посмотрит в ютубе несколько видео "биомеханизм родов".

Чистые тряпки мочите в емкостях с теплой водой и прикладываете легонько к промежности. Так промежность станет эластичнее и будет меньший риск порваться.

Когда ребенок родился – сразу кладем маме на живот, накрываем теплыми полотенцами. Если не плачет –немножко бьем по попе. Если пуповина позволяет – можно сразу подвинуть ребенка ближе к соску. Он начнет сопеть и может даже начать сосать.

Пуповину перерезаем чистыми прокипяченными ножницами после того, как она перестала пульсировать или после рождения плаценты (если длина позволяет).

Когда начнутся снова схваткообразные боли – отходит плацента. Помощник нажимает на низ живота (над лобком), если пуповина при движении вылезает больше, а при отпускании руки снова втягивается – еще ждем.

Обычно плацента рождается 20 – 30 минут после ребенка. Если очень сильное кровотечение, плацента не рождается более 45 минут, ищите немедленно акушерку, родильный дом, медицинскую помощь!

Помощник должен часто мыть руки с мылом, лучше если он в перчатках.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.