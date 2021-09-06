Медики перепутали близнецов и убили обоих детей, пока они еще даже не успели родиться. Произошла эта ситуация в городе Бирмингем.

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Умерли, так и не родившись

Как отметили в издании, женщина была беременна близнецами, но один из них имел задержку в развитии. Он не сформировался должным образом в утробе матери.

Прежде всего это угрожало здоровому ребенку. Поэтому врачи приняли решение спасти здорового близнеца.

Ошибка врачей

Во время операции хирурги перепутали детей и прервали жизнь здоровому малышу, из-за чего оба близнеца погибли.

Издания пишут, что матери сказали, что ее здоровый ребенок случайно умер в результате неудачной операции.

Главный врач Бирмингемского женского и детского фонда охраны здоровья, доктор Фиона Рейнольдс заявила, что этот инцидент является "роковой ошибкой". Там отметили, что такое решение принимают только в очень серьезных и сложных случаях, ведь это может улучшить шансы на выживание нормально выращенного плода однояйцевого близнеца.

Справка. Представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов сообщил, что примерно у 10 – 20% беременностей близнецами возникают проблемы с развитием одного из детей. Это может случиться из-за того, что один из близнецов не получает достаточно пищи через плаценту.