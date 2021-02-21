У Росії вперше люди інфікувалися новим штамом пташиного грипу. Мовиться про вірус грипу A, грипу птахів H5N8. До цього часу у світі жодного такого випадку зараження не було.

Про це повідомила очільниця Росспоживнагляду Анна Попова. За її словами, те, що люди заразилися пташиним грипом, підтвердили лабораторно.

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Пташиний грип серед людей у Росії: деталі

Інфікувалися 7 співробітників однієї з птахофабрик на півдні Росії.

У грудні 2020 року на цій же птахофабриці зареєстрували спалах грипу серед поголів'я птахів.

Факт зараження людей пташиним грипом вдалося підтвердити під час вивчення взятих у співробітників птахофабрики аналізів.

У всіх інфікованих людей хвороба протікала в легкій формі та наразі вони почуваються добре.

Водночас ученим вдалося побачити зміни в організмах людей і імунну відповідь на цей вірус.

Попова переконує, що всі заходи з захисту людей і тварин провели за короткий термін. У підсумку всі ризики було мінімізовано, тому подальшого розвитку ця ситуація не отримала.

За її словами, хоча вірус зумів подолати міжвидовий бар'єр і перейти від птиці до людей, але від людини до людини поки він не передається.

Ал е через подальші мутації вірус може подолати цей бар'єр. Коли саме – покаже час.

Коли саме – покаже час. Наразі ж завдяки відкриттю люди отримали змогу підготуватися до можливого збільшення небезпеки. Мовиться, зокрема, про розробку вакцинних платформ і тестсистем.

Для того, щоб в разі, коли цей вірус стане більш патогенним, більш небезпечним для людини та знайде уміння передаватися від людини до людини, ми були у всеозброєнні та повністю готовими,

– заявила Попова, нагадавши про інші випадки подолання вірусами міжвидового бар'єру , одним з яких стала пандемія COVID-19.

Також очільниця Росспоживнагляду вважає підтвердження зараження "важливим науковим відкриттям" і "перемогою російських вчених". Вона додала, що Росспоживнагляд передав усі дані до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Це не перший випадок зараження людей пташиним грипом у світі

Вперше люди інфікувалися пташиним грипом наприкінці XX століття. Але тоді мовилося про штам H5N1.

У 1997 році в Гонконзі померли 6 із 18 госпіталізованих пацієнтів.

Тоді ж стало ясно, що пряма передача вірусу пташиного грипу від птахів людям може викликати спалах респіраторної інфекції серед людей.

У 2003 році вірус з'явився знову. Нові випадки захворювання людей зареєстрували у Китаї.

За даними ВООЗ, відтоді та станом на грудень 2020 року у світі виявили 862 випадки зараження людей H5N1. На жаль, 455 осіб померли.

Загалом віруси пташиного грипу дуже рідко вражають людину.

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