Общее количество зарегистрированных инфицированных в стране возросло до 8 027 012. Самая сложная ситуация в столице.
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Так, больше всего новых случаев заражения коронавируса зафиксировали в Москве – 6 823, Санкт-Петербурге – 3 097 и в Московской области – 2 768.
За минувшие сутки по всей стране умерли 998 пациентов с COVID-19.
Общая статистика заболеваемости в России
Всего, по данным оперштаба, из 8 027 012 инфицированных россиян якобы умерли 224 310 человек. А 7 017 055 пациентов выздоровели.
Заметим, что оперштаб и Росстат дают различные данные по смертности от коронавируса в стране. Согласно данным Росстата, умерших значительно больше – более 365 тысяч.
Темпы вакцинации слишком низкие
- Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, россияне не слишком спешат вакцинироваться. Независимый опрос показывает, что более половины граждан не планируют делать прививки от коронавируса.
- По состоянию на 16 октября в стране было вакцинировано только 32,8% населения.
- Заметим, что в России доступны COVID-вакцины только местного производства: "Спутник-V" и "EpiVacCorona". Регуляторные органы страны не признают и не регистрируют импортные препараты, поэтому они запрещены для использования даже в частных клиниках.
- Для того, чтобы иметь возможность свободно путешествовать, гражданам приходится искать препараты в других странах.