Общее количество зарегистрированных инфицированных в стране возросло до 8 027 012. Самая сложная ситуация в столице.

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Так, больше всего новых случаев заражения коронавируса зафиксировали в Москве – 6 823, Санкт-Петербурге – 3 097 и в Московской области – 2 768.

За минувшие сутки по всей стране умерли 998 пациентов с COVID-19.

Общая статистика заболеваемости в России

Всего, по данным оперштаба, из 8 027 012 инфицированных россиян якобы умерли 224 310 человек. А 7 017 055 пациентов выздоровели.

Заметим, что оперштаб и Росстат дают различные данные по смертности от коронавируса в стране. Согласно данным Росстата, умерших значительно больше – более 365 тысяч.

Темпы вакцинации слишком низкие