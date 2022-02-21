Эксперты зафиксировали снижение объемов производства препарата "Спутник V" еще в конце прошлого года, но сейчас, по их словам, оно стало беспрецедентным.

Внимание Вакцинация от гриппа: почему это важно во время пандемии COVID-19

Снижать выпуск вакцины власти начали совсем не вовремя, в пик распространения штамма Омикрон, сейчас в России фиксируют рекордные показатели госпитализации с COVID-19.

Что известно о нехватке COVID-вакцин в России

Жители России массово сообщают, что их записи на прививки постоянно переносят и игнорируют.

В больницах лишь после возмущений признают, что вакцин просто нет.

По словам опрошенных жителей Омска, чья запись на вакцинацию постоянно переносится, сроки QR-кода у них заканчиваются уже в марте, поэтому они волнуются, смогут ли вовремя сделать ревакцинацию и обновить сертификат.

В больницах особенно не хватает вакцины "Спутник Лайт" (вариант вакцины "Спутник V").

Людям предлагают сделать ревакцинацию обычным препаратом "Спутник V". Однако проблема в том, что в этом случае придется делать две прививки, иначе сертификат не обновить, потому что зарегистрированы вакцины, как разные препараты.

Журналисты привели данные пресс-служба Минздрава Иркутской области, согласно которым, последняя партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в регион в конце января – 18 тысяч доз распределили по пунктам вакцинации.

Иммунологи подтвердили дефицит вакцин

Кандидат медицинских наук Николай Крючко объяснил, что ревакцинироваться одной дозой "Спутника V" нельзя, несмотря на полную идентичность со "Спутником Лайт".

А вот причин сокращения объемов вакцины мужчина объяснить не смог. Впрочем, он считает, что уменьшились именно внутрироссийские объемы, то есть, либо снизился объем производства, либо часть вакцин ушла за границу.

Информацию скрывают

Пока эту информацию не афишируют, но ученые, которые занимаются именно отслеживанием производства, отмечают, что выпуск серий практически всех вакцин просел очень сильно.

Так, вакцины "ЭпиВакКорона" вообще нет в наличии. "КовиВак" – просто не могут в больших объемах выпускать, но даже на фоне имеющихся лимитов выпуск стал небольшим, объяснил иммунолог.

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Важно! Ни одна из российских вакцин не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям: безопасность вакцины, ее эффективность; место производства, которое должно соответствовать установленным стандартам. Россия этого не сделала.