Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова признала, что более 80% "избыточных" смертей в 2020 году связаны с COVID-19. Это означает, что общее количество жертв коронавируса в России втрое больше, чем ранее сообщала Москва.

"Избыточные" смерти – это разница между количеством зарегистрированных смертей и средним показателем предыдущих лет за аналогичный период. Об этом сообщили на сайте BBC.

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Что утверждает Москва

Официально Москва утверждает, что 55,8 тысяч россиян умерли от COVID-19. Однако заместитель премьер-министра заверил, что реальное же количество жертв болезни с учетом "избыточных" смертей – 186 тысяч.

Смерть связана с коронавирусом

Заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова отметила, что смертность в течение 11 месяцев 2020 года была на 13,8% выше, чем в прошлом году. Это означает, что 186 057 смертей в стране связаны с коронавирусом. В то же время она настаивает, что российское правительство никогда не скрывало данные о смертности.

Я хочу привлечь внимание к факту, что 81% от роста смертности за этот период был связан с COVID-19 или последствиями вируса,

– отметила Голикова.

Подсчет жертв от COVID-19

При подсчете жертв от коронавируса, страны используют различные методы. Поэтому проводить международные сравнения трудно. Россию критиковали за то, что она считает жертвами COVID-19 лишь тех людей, чьё посмертное вскрытие доказало, что именно вирус был причиной смерти. Но это означает, что другие смерти, связанные с COVID-19, но без указания в документах, что коронавирус был причиной гибели пациента, не будут включены в статистику.

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