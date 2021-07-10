Рекордная смертность в России

В городском крематории Санкт-Петербурга более сотни гробов уже неделю в очереди к сожжению. Работники просто не справляются с таким наплывом работы.

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Сотрудники жалуются на ужасную вонь в помещении, которая не дает им работать,

– говорится в сообщении.

На видео из Сети видно, как на полу вдоль всей стены стоят гробы с умершими. Они размещены в 3 ряда.

Смотрите видео из петербургского крематория:

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