Рекордная смертность в России
В городском крематории Санкт-Петербурга более сотни гробов уже неделю в очереди к сожжению. Работники просто не справляются с таким наплывом работы.
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Сотрудники жалуются на ужасную вонь в помещении, которая не дает им работать,
– говорится в сообщении.
На видео из Сети видно, как на полу вдоль всей стены стоят гробы с умершими. Они размещены в 3 ряда.
Смотрите видео из петербургского крематория:
Ситуация с коронавирусом в стране
- Ситуация начала обостряться в начале июня. Тогда в стране зафиксировали новую волну пандемии.
- 9 июля Россия побила суточный рекорд смертности от коронавируса. Так, за одни сутки от COVID-19 умерли 752 человека, пишет Интерфакс. Предыдущий рекорд зарегистрировали 6 июля.
- По данным ресурса Worldometers, по состоянию на 10 июля коронавирус в России подхватили 5 758 300 человек. Из них 142 253 – умерли. Заметим, реальные показатели могут быть намного больше, ведь российские власти не отчитывались о заболеваемости.