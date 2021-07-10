Рекордная смертность в России

В городском крематории Санкт-Петербурга более сотни гробов уже неделю в очереди к сожжению. Работники просто не справляются с таким наплывом работы.

Интересно Россияне подрались за вакцину против коронавируса

Сотрудники жалуются на ужасную вонь в помещении, которая не дает им работать,
– говорится в сообщении.

На видео из Сети видно, как на полу вдоль всей стены стоят гробы с умершими. Они размещены в 3 ряда.

Смотрите видео из петербургского крематория:

Ситуация с коронавирусом в стране

  • Ситуация начала обостряться в начале июня. Тогда в стране зафиксировали новую волну пандемии.
  • 9 июля Россия побила суточный рекорд смертности от коронавируса. Так, за одни сутки от COVID-19 умерли 752 человека, пишет Интерфакс. Предыдущий рекорд зарегистрировали 6 июля.
  • По данным ресурса Worldometers, по состоянию на 10 июля коронавирус в России подхватили 5 758 300 человек. Из них 142 253 – умерли. Заметим, реальные показатели могут быть намного больше, ведь российские власти не отчитывались о заболеваемости.