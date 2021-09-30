В России критическая ситуация с COVID-19: умерло рекордное количество людей

30 сентября 2021 , 14:47
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Источник:

Интерфакс

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 23 888 случаев – это максимальное количество с конца июля, количество смертей в результате осложнений болезни рекордное – умерли 867 пациентов.

Динамика заболеваемости растет

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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В России с сентября продолжается тенденция к росту заболеваемости во всех крупных городах:

  • в Москве за сутки зарегистрировали 3 998 новых больных – это максимальное значение конца июля,
  • в Санкт-Петербурге – 2 077 больных,
  • в Московской области – 1 216 больных.

Максимальные показатели смертности

Смертность начала расти на прошлой неделе, в пятницу, 24 сентября, официально зарегистрировали 828 умерших, во вторник, 28 сентября – 852 умерли, накануне – 857.

Больше всего смертей в Москве – 62, В Санкт-Петербурге – 56, В Свердловской области – 43.

Всего в России с начала пандемии коронавируса сообщили о 7,5 миллионов случаев инфицирования. Официально жертвами болезни в РФ стали 207 255 человек.

В России проводят вакцинацию только собственными вакцинами

  • Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России власти заставляют население вакцинироваться. Но получить прививку, например, "Спутником V" готовы лишь 35% россиян.
  • ВОЗ прекратила процесс регистрации вакцины "Спутник-V". Дело в том, что во время инспекции на одной из фабрик обнаружили несоответствие правилам "лучшей практики производства".
  • Недавно американские СМИ сообщили, что США планируют запретить въезд для иностранцев, которые вакцинировались против COVID-19 российским препаратом "Спутник-V".
Автор: Анастасія Лукашевська