В России критическая ситуация с COVID-19: умерло рекордное количество людей
Источник:Интерфакс
Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 23 888 случаев – это максимальное количество с конца июля, количество смертей в результате осложнений болезни рекордное – умерли 867 пациентов.
Динамика заболеваемости растет
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.
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В России с сентября продолжается тенденция к росту заболеваемости во всех крупных городах:
- в Москве за сутки зарегистрировали 3 998 новых больных – это максимальное значение конца июля,
- в Санкт-Петербурге – 2 077 больных,
- в Московской области – 1 216 больных.
Максимальные показатели смертности
Смертность начала расти на прошлой неделе, в пятницу, 24 сентября, официально зарегистрировали 828 умерших, во вторник, 28 сентября – 852 умерли, накануне – 857.
Больше всего смертей в Москве – 62, В Санкт-Петербурге – 56, В Свердловской области – 43.
Всего в России с начала пандемии коронавируса сообщили о 7,5 миллионов случаев инфицирования. Официально жертвами болезни в РФ стали 207 255 человек.
В России проводят вакцинацию только собственными вакцинами
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России власти заставляют население вакцинироваться. Но получить прививку, например, "Спутником V" готовы лишь 35% россиян.
- ВОЗ прекратила процесс регистрации вакцины "Спутник-V". Дело в том, что во время инспекции на одной из фабрик обнаружили несоответствие правилам "лучшей практики производства".
- Недавно американские СМИ сообщили, что США планируют запретить въезд для иностранцев, которые вакцинировались против COVID-19 российским препаратом "Спутник-V".