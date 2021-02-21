В России заявили о первых случаях заражения людей новой мутацией птичьего гриппа
В России впервые люди инфицировались новым штаммом птичьего гриппа. Речь идет о вирусе гриппа A, гриппа птиц H5N8. До сих пор в мире ни одного такого случая заражения не было.
Источник:РБК
Об этом 20 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, то, что люди заразились птичьим гриппом, подтвердили лабораторно.
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Птичий грипп среди людей в России: детали
- Инфицировались 7 сотрудников одной из птицефабрик на юге России.
- В декабре 2020 года на этой же птицефабрике зарегистрировали вспышку гриппа среди поголовья птиц.
- Факт заражения людей птичьим гриппом удалось подтвердить во время изучения взятых у сотрудников птицефабрики анализов.
- У всех инфицированных людей болезнь протекала в легкой форме и сейчас они чувствуют себя хорошо.
- В то же время ученым удалось увидеть изменения в организмах людей и иммунный ответ на этот вирус.
- Попова убеждает, что все меры по защите людей и животных провели за короткий срок. В итоге все риски были минимизированы, поэтому дальнейшего развития эта ситуация не получила.
- По ее словам, хотя вирус сумел преодолеть межвидовой барьер и перейти от птицы к людям, но от человека к человеку пока он не передается.
- Но из-за дальнейших мутаций вирус может преодолеть этот барьер. Когда именно – покажет время.
- Сейчас же благодаря открытию люди получили возможность подготовиться к возможному увеличению опасности. Говорится, в частности, о разработке вакцинных платформ и тестсистем.
Для того чтобы в случае, когда этот вирус станет более патогенным, более опасным для человека и найдет умение передаваться от человека к человеку, мы были во всеоружии и полностью готовыми,
– заявила Попова, напомнив о других случаях преодоления вирусами межвидового барьера, одним из которых стала пандемия COVID-19.
Также глава Роспотребнадзора считает подтверждения заражения "важным научным открытием" и "победой российских ученых". Она добавила, что Роспотребнадзор передал все данные во Всемирную организацию здравоохранения.
Это не первый случай заражения людей птичьим гриппом в мире
- Впервые люди инфицировались птичьим гриппом в конце XX века. Но тогда говорилось о штамме H5N1.
- В 1997 году в Гонконге умерли 6 из 18 госпитализированных пациентов.
- Тогда же стало ясно, что прямая передача вируса птичьего гриппа от птиц людям может вызвать вспышку респираторной инфекции среди людей.
- В 2003 году вирус появился снова. Новые случаи заболевания людей зарегистрировали в Китае.
- По данным ВОЗ, с тех пор и по состоянию на декабрь 2020 года в мире обнаружили 862 случая заражения людей H5N1. К сожалению, 455 человек умерли.
- В целом вирусы птичьего гриппа очень редко поражают человека.
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