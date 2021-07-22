К таким выводам пришли в научном центре Роспотребнадзора "Вектор". Там отметили, что штамм Гамма, как и "индийский" штамм Дельта, является более заразным.
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Штамм Гамма в России
Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса требует около двух месяцев. В научном центре отметили, что Гамма и Дельта были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивные и вирулентные и могут снижать эффективность антител.
По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.
В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом Дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта Дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2,
– рассказали в российском ведомстве.
Что известно о штамме Гамма
- Этот вариант вируса впервые обнаружили в январе 2021 года.
- Он быстро распространился в Южной и Северной Америке.
- В Украине Гамму пока не обнаружили.
- Штамм P.1 не считается более смертоносным, но он распространяется быстрее, чем исходный штамм SARS-CoV-2.