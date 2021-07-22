К таким выводам пришли в научном центре Роспотребнадзора "Вектор". Там отметили, что штамм Гамма, как и "индийский" штамм Дельта, является более заразным.

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Штамм Гамма в России

Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса требует около двух месяцев. В научном центре отметили, что Гамма и Дельта были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивные и вирулентные и могут снижать эффективность антител.

По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.

В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом Дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта Дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2,

– рассказали в российском ведомстве.

Что известно о штамме Гамма