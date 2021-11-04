В России новый коронавирусный рекорд: за сутки умерли почти 1200 человек

За прошедшие сутки в России скончались 1195 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Это новый максимум суточной смертности с начала пандемии.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Выявлено за сутки 40 217 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 8 673 860 случаев болезни.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+6305), Петербурге (+3271), Подмосковье (+2732), а также В Самарской области (+1603). Общее количество летальных исходов в стране возросло до 243 255.

За этот период выздоровели 31 928 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 7 477 366 граждан.

Коронавирус в России: что известно