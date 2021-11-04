В России новый коронавирусный рекорд: за сутки умерли почти 1200 человек
Источник:стопкоронавирус.рф
За прошедшие сутки в России скончались 1195 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Это новый максимум суточной смертности с начала пандемии.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.
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Выявлено за сутки 40 217 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 8 673 860 случаев болезни.
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+6305), Петербурге (+3271), Подмосковье (+2732), а также В Самарской области (+1603). Общее количество летальных исходов в стране возросло до 243 255.
За этот период выздоровели 31 928 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 7 477 366 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Почти каждый день сообщают про новые максимумы суточной заболеваемости и смертности.
- Из-за этого в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
- Известно, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще заразнее.
- С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни, которые, как предполагается, должны замедлить рост заболеваемости ковидом. Некоторые регионы уже объявили о продлении режима нерабочих дней, другие, например, Москва и Московская область, сообщили, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и продлевать нерабочие дни не планируется.
- Российские власти всячески скрывают истинные масштабы пандемии.